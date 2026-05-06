Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano ha commentato la situazione della prossima Biennale di Venezia del 2026, definendola “la fiera dell’ipocrisia”. Ha sottolineato come siano state applicate venti sanzioni alla Russia e nessuna a Israele, commentando questa disparità come una questione che suscita indignazione. La discussione sulla manifestazione culturale prosegue al centro del dibattito politico e culturale.

“È la fiera dell’ipocrisia”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la vicenda sulla Biennale di Venezia 2026, che anche in queste ore continua a infiammare il dibattito politico e culturale. La conduttrice Lilli Gruber ricorda la posizione dell’esecutivo: il governo aveva espresso contrarietà alla nomina di Buttafuoco e ieri, tramite il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ha definito l’intera vicenda un “pastrocchio” che la Biennale avrebbe potuto risparmiarsi, ribadendo il parere negativo sull’apertura del Padiglione Russo. Travaglio risponde senza mezzi termini: “Ma in realtà qui è una gara al peggio tra il nostro governo e il governo europeo che ancora oggi chiede spiegazioni “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale Venezia, Travaglio a La7: “È la fiera dell’ipocrisia, 20 sanzioni alla Russa e nessuna a Israele è una cosa che grida vendetta”

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