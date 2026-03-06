Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano ha affermato che gli Stati Uniti e Israele rappresentano la maggiore minaccia alla pace da tempi di Nagasaki. La discussione si è concentrata sulla posizione del governo Meloni rispetto agli attacchi di questi paesi contro l’Iran, con un vivace scambio tra Travaglio e l’ex parlamentare del Pdl.

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e l’ex parlamentare del Pdl, Italo Bocchino, sulla postura del governo Meloni nei confronti degli attacchi di Usa e di Israele contro l’Iran. Bocchino difende l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “ Quanto alla tesi di Travaglio sull’aggredito e l’aggressore, ricordo che l’Italia sta aiutando gli aggrediti: mandare una nave a Cipro significa aiutare un partner della Ue aggredito dall’Iran, mandare l’aiuto al Kuwait significa aiutare un paese alleato nel Golfo che sta ricevendo i missili da parte dell’Iran. Lì c’era un regime – prosegue – una tirannia che comprimeva la libertà dei giovani, delle donne, degli omosessuali, quindi non è che stiamo parlando di un povero aggredito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Travaglio a La7: “Usa e Israele la peggiore minaccia alla pace dai tempi di Nagasaki”. Botta e risposta con Bocchino

