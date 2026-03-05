Pussy Riot | resistenza attiva contro il padiglione russo a Venezia

Le Pussy Riot hanno annunciato che si opporranno alla riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia, preannunciando una resistenza attiva. La band ha inviato un messaggio chiaro rivolto agli organizzatori, segnalando le proprie intenzioni di intervenire durante l’evento. Nessun dettaglio sui metodi di protesta o sulle motivazioni dietro questa decisione.

Le Pussy Riot hanno lanciato un messaggio diretto alla Biennale di Venezia, avvisando che si preparino a una resistenza attiva contro la riapertura del padiglione russo. Il collettivo accusa il governo italiano e gli organizzatori della manifestazione di aver preso una decisione politica, permettendo alla Russia di partecipare nonostante la guerra in Ucraina. Nadya Tolokonnikova, leader del gruppo, ha chiarito che l'edificio non gode di immunità diplomatica e che lo Stato italiano ha pieno potere di rifiutare l'accesso ai Giardini. La protesta non si limiterà alle parole: sono previste azioni concrete durante la fiera per sostenere l'Ucraina e denunciare i crimini di guerra russi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Russia ha dichiarato le Pussy Riot “organizzazione estremista”Lunedì, un tribunale di Mosca ha dichiarato il collettivo punk femminista russo anti-Cremlino Pussy Riot un’organizzazione estremista, vietandone le...

Pussy Riot “organizzazione estremista”. Mosca mette al bando il collettivo punk rock femministaRoma, 15 dicembre 2025 - Le Pussy Riots, band punk rock femminista nota per le sue manifestazioni estreme in luoghi pubblici non autorizzate, il più...