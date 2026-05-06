Biennale Arte blitz delle Pussy Riot al padiglione russo | lanciati fumogeni

Questa mattina, durante l'apertura del padiglione russo ai Giardini della Biennale di Venezia, un gruppo di attivisti ha fatto irruzione lanciando fumogeni. L'azione è stata condotta da membri di un gruppo noto per le proteste pubbliche. Nessun dettaglio è stato fornito sulle conseguenze immediate dell'intervento, né sull'eventuale coinvolgimento di altre persone o forze dell'ordine presenti sul posto.

(Adnkronos) – Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale. Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. La manifestazione – a quanto apprende l'Adnkronos – non avrebbe causato danni. —[email protected] (Web Info) Papa: “La Chiesa denuncia male in ogni forma”. Le parole dopo il nuovo attacco di Trump🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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