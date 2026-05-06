biennale tutti pazzi per il padiglione russo

Ieri si è aperta ufficialmente la prima giornata di preapertura della Biennale, attirando molti visitatori interessati alle performance all’interno del padiglione russo. Le esibizioni, che si sono svolte senza riferimenti a figure politiche, hanno suscitato curiosità tra il pubblico presente. La manifestazione continua ad essere uno degli eventi più attesi dell’anno, con numerosi visitatori che hanno iniziato a esplorare le installazioni e le esposizioni all’interno della struttura.

Ormai è chiaro e evidente a tutti, o quasi. Più passano i giorni e più ci si rende conto che l’azione repressiva dell’Unione europea contro la Biennale di Venezia è stata un autogol. Un boomerang, un atto masochistico. La raffica di lettere e di ultimatum ha partorito l’effetto opposto. Ieri, nel primo giorno di preapertura, davanti al fluire di giornalisti, artisti e curatori, è stata palese la percezione di due mondi che viaggiano su binari paralleli e usano linguaggi reciprocamente estranei. Da una parte ci sono le burocrazie con i loro rappresentanti armati di veti e diktat, dall’altra c’è l’espressione dell’arte e della creatività, magari anche non condivisibile o criticabile, ma pur sempre liberale e libertaria.🔗 Leggi su Laverita.info

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