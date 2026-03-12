Biennale | Giuli chiede dimissioni per il padiglione russo

Il ministero della Cultura ha chiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia. La richiesta arriva in seguito alla decisione di includere il padiglione russo nella mostra. La questione ha generato discussioni pubbliche e ha portato a questa richiesta ufficiale. La questione riguarda esclusivamente il coinvolgimento della Russia alla Biennale.

Il ministero della Cultura ha richiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia a seguito della questione relativa alla partecipazione russa. La decisione del ministro Alessandro Giuli nasce dalla percezione che la rappresentante non abbia avvisato il dicastero sulla possibile presenza della Federazione Russa, violando così un rapporto di fiducia fondamentale. Mentre oltre 7.500 firme hanno raccolto supporto per una petizione contro il ritorno del padiglione russo, l'istituzione veneziana si prepara ad accogliere un progetto intitolato The Tree is Rooted in the con un festival musicale previsto tra il 5 e l'8 maggio 2026.