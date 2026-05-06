Biennale protesta di Pussy Riot e Femen contro il padiglione della Russia | il blitz con urla contro Putin e fumogeni con i colori dell' Ucraina

Stamattina alla Biennale di Venezia si sono verificati momenti di tensione quando gruppi di attivisti di Pussy Riot e Femen hanno portato avanti una protesta contro il padiglione russo. Durante l’evento, sono state lanciate urla e fumogeni con i colori dell’Ucraina sono stati usati nel tentativo di attirare l’attenzione sulla situazione politica. La protesta si è svolta nei giardini della manifestazione, creando un momento di scompiglio.

VENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta di Pussy Riot e Femen contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la protesta ha invaso i giardini con slogan contro la Russia. Il blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia era insieme alle attiviste russe anti-Putin con qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che si battono contro la repressione culturale. Oltre a gridare slogan contro Putin e il suo regime, i manifestanti hanno lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. È stato un sit in, con il volto travisato da passamontagna di color rosa, durato circa un quarto d'ora.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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