Biennale protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni VIDEO

Stamattina alla Biennale di Venezia si sono verificati momenti di tensione durante una protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo. I membri del gruppo hanno lanciato urla e utilizzato fumogeni, invadendo i giardini del festival. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha coinvolto diverse persone presenti all’evento. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante l’episodio.

VENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la protesta ha invaso i giardini con slogan contro la Russia. Il dissenso delle Pussy Riot Pietrangelo Buttafuoco l’ha detto con poetica chiarezza alla presentazione del riqualificato Padiglione centrale: «Quella della Biennale è una storia che invera nell’anima antica e pur sempre novella di Venezia, che è serenissima e sempre libera». A quanto pare le Pussy Riot l’hanno preso in parola: «Se desidera sostenere il dissenso, noi saremo presenti». Il collettivo femminista guidato da Nadya Tolokonnikova...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni VIDEO Notizie correlate Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeniVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia: tra urla e... Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeni DirettaVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Biennale Arte, Tolokonnikova in arrivo a Venezia: incontri con grandi collezioniste per campagna detenuti politici a Padiglione Russia 2028; Venezia, l'apertura della Biennale fra le tensioni internazionali: padiglione russo blindato e protesta contro Israele. L'arte batte ogni prepotenza; Gli ispettori assolvono la Biennale: Sanzioni rispettate. Allarme contestazioni; Lo stato dell’arte – Collettivi radicali femministi Biennale di Venezia. Biennale, protesta delle Pussy Riot contro il padiglione della Russia con urla e fumogeniVENEZIA - Momenti di tensione stamani alla Biennale di Venezia per la protesta delle Pussy Riot contro il padiglione russo: tra urla e fumogeni ... msn.com Biennale Arte, Tolokonnikova in arrivo a Venezia: incontri con grandi collezioniste per campagna detenuti politici a Padiglione Russia 2028Nadia Tolokonnikova, fra le fondatrici del collettivo di attiviste russe delle Pussy Riot, è in arrivo a Venezia dove è anticipata una sua azione di protesta contro la riapertura del Padiglione russo ... adnkronos.com La leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, è arrivata al padiglione ceco della Biennale di Venezia, a pochi passi dal padiglione russo. Del nostro inviato Dario Pappalardo x.com la Repubblica. . La leader delle Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, è arrivata al padiglione ceco della Biennale di Venezia, a pochi passi dal padiglione russo. Del nostro inviato Dario Pappalardo - facebook.com facebook