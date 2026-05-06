Alla vigilia della 61ª edizione della Biennale di Venezia, si registrano tensioni tra l’Italia e l’Unione Europea, con la Russia che difende Roma da accuse di diktat e pressioni. Mentre l’evento artistico apre i battenti, si susseguono proteste e tensioni politiche che coinvolgono diverse parti. L’attenzione rimane concentrata sulla manifestazione, che si svolge in un clima di crescente fermento attorno alle questioni diplomatiche e alle pressioni politiche in corso.

Alla preapertura della 61ª edizione della Biennale di Venezia, l’arte prova a restare al centro mentre attorno crescono pressioni politiche e proteste. L'Ue minaccia la revoca dei fondi per nuove presunte irregolarità e l'ambasciatore russo parla di "atteggiamento deplorevole". Intanto in politica interna si accentuano le divisioni e fuori dai padiglioni aumentano le proteste: questa mattina blitz delle Pussy Riot Da ieri è iniziato il periodo di preapertura esclusiva dellaBiennale di Venezia, che proseguirà per quattro giorni fino al 9 maggio, vigilia dell’apertura ufficiale al pubblico. Oggi, dopo le consuete foto aiGiardini, il presidentePietrangelo Buttafuocoha lasciato spazio ai lavori, rimandando gli interventi a domani.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Mosca difende Roma dall’Ue: ‘Italia bersaglio di brutali diktat e pressioni’

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