Le tensioni legate alla partecipazione russa alla Biennale di Venezia continuano a fare notizia. La presenza del Paese non deriva da un invito ufficiale, ma dalla decisione di aprire autonomamente un padiglione. L'ambasciatore russo ha criticato l’Unione Europea, accusandola di esercitare diktat e pressioni sull’Italia riguardo alla manifestazione. La questione ha alimentato un dibattito tra le istituzioni e gli organizzatori dell’evento.

Continuano le polemiche per la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia: il Paese è presente non perché invitato formalmente ma perché ha un suo padiglione e lo ha aperto nonostante la mancanza di un invito. La presenza della Russia alla manifestazione è stata osteggiata dalla Ue (la Commissione europea ha avviato la procedura per sospendere circa 2 milioni di euro destinati alla Biennale) e da diversi governi europei. Anche il governo italiano è stato critico a eccezione del ministro Matteo Salvini; il ministero della Cultura ha infatti mandato gli ispettori a Ca’ Giustinian. Poi sono arrivate le dimissioni della Giuria internazionale, ed è stata cancellata la cerimonia ufficiale del giorno dell’inaugurazione, il 9 maggio, alla quale il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva già dato forfait.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Biennale, ambasciatore russo contro l’Ue: «Italia oggetto di diktat e pressioni»

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