Un rappresentante diplomatico russo ha espresso forti critiche nei confronti dell'Italia, definendola un bersaglio di un presunto diktat europeo. Durante un intervento pubblico, l'ambasciatore ha commentato la posizione del governo italiano e della Biennale di Venezia, descrivendo le decisioni prese come parte di una pressione più ampia esercitata dall'Unione Europea. Le sue parole sottolineano una visione critica nei confronti delle politiche europee e delle scelte italiane in ambito culturale.

"E' molto deplorevole che la leadership italiana, così come la direzione della Biennale, sia divenuta bersaglio di un inaccettabile, brutale diktat e di pressioni da parte dell'Ue, i cui anonimi burocrati, negli ultimi anni, hanno fatto di tutto per far calare, dalla loro parte, una 'cortina di ferro' che impedisce qualsiasi scambio culturale, educativo e scientifico tra i Paesi Ue e la Russia". Lo ha scritto su Facebook l'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, che oggi ha inaugurato il padiglione russo della Biennale di Venezia. "?'è davvero del morboso e dell'irragionevole nell'ossessione dell'Unione Europea di colpire la cultura e l'arte russe con le sanzioni e con le restrizioni di ogni genere", ha aggiunto il diplomatico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Biennale di Venezia, l'ambasciatore russo: "Italia bersaglio di brutale diktat Ue".

Notizie correlate

Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e...

Biennale di Venezia, l’Ue avvia la procedura per tagliare i fondi dopo la riapertura del Padiglione russoLa riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: In vendita i biglietti per gli spettacoli della Biennale Teatro; Biennale di Venezia, si dimette l'intera giuria dopo le polemiche su Russia e Israele. E ora Buttafuoco pensa a una rivoluzione; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Biennale di Venezia, l’Iran rinuncia. I russi nel loro padiglione: Grazie amici italiani.

Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russ ... vanityfair.it

Bruxelles: la Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della RussiaRoma, 6 mag. (askanews) – La Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni dell’Unione europea se includesse il padiglione nazionale della Russia. È l’avvertimento che Bruxelles ha lanciato – scrive il F ... askanews.it

#Bruxelles: la #Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della #Russia - facebook.com facebook

#Bruxelles: la #Biennale di Venezia violerebbe le sanzioni Ue se includesse il padiglione della #Russia x.com