Biennale di Venezia l' ambasciatore russo | Italia bersaglio di brutale diktat Ue
Un rappresentante diplomatico russo ha espresso forti critiche nei confronti dell'Italia, definendola un bersaglio di un presunto diktat europeo. Durante un intervento pubblico, l'ambasciatore ha commentato la posizione del governo italiano e della Biennale di Venezia, descrivendo le decisioni prese come parte di una pressione più ampia esercitata dall'Unione Europea. Le sue parole sottolineano una visione critica nei confronti delle politiche europee e delle scelte italiane in ambito culturale.
"E' molto deplorevole che la leadership italiana, così come la direzione della Biennale, sia divenuta bersaglio di un inaccettabile, brutale diktat e di pressioni da parte dell'Ue, i cui anonimi burocrati, negli ultimi anni, hanno fatto di tutto per far calare, dalla loro parte, una 'cortina di ferro' che impedisce qualsiasi scambio culturale, educativo e scientifico tra i Paesi Ue e la Russia". Lo ha scritto su Facebook l'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, che oggi ha inaugurato il padiglione russo della Biennale di Venezia. "?'è davvero del morboso e dell'irragionevole nell'ossessione dell'Unione Europea di colpire la cultura e l'arte russe con le sanzioni e con le restrizioni di ogni genere", ha aggiunto il diplomatico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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