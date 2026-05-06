Durante la recente marcia degli artisti nei Giardini della Biennale, i partecipanti hanno trasformato i nomi dei loro colleghi in un gesto politico per esprimere solidarietà a Gaza. L’evento ha coinvolto diversi artisti che hanno guidato il corteo, portando avanti una manifestazione dal carattere simbolico e di protesta. La marcia ha attirato l’attenzione di visitatori e media presenti, sottolineando l’uso dell’arte come forma di espressione in ambito politico.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato i nomi dei colleghi in un atto politico?. Chi sono gli artisti che hanno guidato la marcia nei Giardini?. Perché la protesta è stata organizzata proprio durante l'accreditamento stampa?. Quali conseguenze avrà questo gesto sulle istituzioni della Biennale?.? In Breve Circa cento artisti hanno percorso il tragitto dall'ingresso al padiglione centrale.. Rachel Fallon e Mohammed Joha hanno partecipato alla manifestazione presso i Giardini.. Manifestanti hanno indossato magliette con i nomi degli artisti palestinesi deceduti.. L'azione è avvenuta durante la pre-apertura della 61a Esposizione internazionale d'arte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, marcia di artisti: il grido per Gaza nei Giardini

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