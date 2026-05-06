Biennale il padiglione russo tra suoni fiori e gin tonic | alla scoperta dello ' spazio' più discusso

Alla Biennale di Venezia, il padiglione russo si presenta con installazioni che combinano suoni, fiori e cocktail di gin tonic. Sulla riva dei Sette Martiri, sono ormeggiati gli yacht di diversi miliardari, tra cui il Kathryn e il Maraya, rispettivamente di Orlando Bravo e Mohammed Abu-Ghazaleh. La zona è frequentata da persone provenienti da tutto il mondo, attratte anche dalle imbarcazioni di lusso ormeggiate nelle vicinanze.

VENEZIA - Sulla riva dei Sette Martiri sono ormeggiati gli yacht dei bilionari, da una parte il Kathryn di Orlando Bravo e dall’altra il Maraya di Mohammed Abu-Ghazaleh. Tiene invece il basso profilo Dmitrij Karneev, passando in fianco alle casse di Prosecco e Champagne stoccate sul ghiaino dei Giardini, mentre si appresta a varcare la soglia dell’ingresso. Del resto l’imprenditore non è qui come ex direttore del colosso statale della vodka Rosspirtprom, bensì quale marito di Anastasia Karneeva (e padre dei loro due bambini, che intanto si rincorrono fra le piante), la commissaria del padiglione di proprietà della Federazione Russa all’Esposizione Internazionale d’Arte.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, il padiglione russo tra suoni, fiori e gin tonic: alla scoperta dello 'spazio' più discusso Notizie correlate “Il padiglione russo alla Biennale non aprirà”. Mollicone (Fdi): “Non è più questione culturale ma di geopolitica”La possibile partecipazione della Russia alla prossima Biennale di Venezia accende uno scontro politico e diplomatico dopo la minaccia della... Leggi anche: Biennale Arte 2026, apre il padiglione della Russia, tra fiori e performance Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Il Padiglione russo alla Biennale rimarrà chiuso dopo l'apertura. Mosca non era stata invitata; Biennale Arte, padiglione Russia unico tra i 100 Stati a restare chiuso al pubblico; Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo. Ecco com’è il chiacchieratissimo Padiglione Russia della Biennale di Venezia. Foto e videoÈ stato senza dubbio il padiglione più discusso della Biennale d’Arte del 2026 quello Russo. È stato invitato senza avvisare il Governo? Si è auto-invitato? Sarà aperto, sarà chiuso, ci provocherà del ... artribune.com Biennale di Venezia, il padiglione della Russia apre tra le polemicheUno dei padiglioni più affollati pochi minuti prima della pre-apertura dei cancelli della Biennale, riservata oggi alla stampa selezionata, ... iltempo.it La Russia torna alla Biennale di Venezia dopo il 2022 con un padiglione in cui è organizzato un festival aperto solo alla stampa. Musica folk e sessioni di techno nei giorni della preview, poi rimarrà sempre chiuso quando la Biennale aprirà al pubblico. Leggi l' - facebook.com facebook Biennale Arte 2026, apre il padiglione della Russia, tra fiori e performance x.com