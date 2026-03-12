Il padiglione russo alla Biennale non aprirà Mollicone Fdi | Non è più questione culturale ma di geopolitica
Il padiglione russo alla Biennale di Venezia non aprirà quest'anno, secondo quanto annunciato, in un contesto di tensione tra Russia e Europa. La decisione si inserisce in un clima di discussioni più ampie sulla partecipazione della Russia all'evento, con la Commissione europea che ha minacciato di bloccare i finanziamenti. La questione, inizialmente culturale, si sta trasformando in una disputa di natura geopolitica.
La possibile partecipazione della Russia alla prossima Biennale di Venezia accende uno scontro politico e diplomatico dopo la minaccia della Commissione europea di fermare i finanziamenti. Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, prende le distanze dalla scelta del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco di aprire la manifestazione a tutti i Paesi, Mosca compresa. “Credo che alla Biennale di Venezia il padiglione russo non aprirà” afferma Mollicone, spiegando a Repubblica che “non è più una questione culturale ma di geopolitica”. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia: “La sanzione di 20 ministri dell’Unione Europea, è un danno d’immagine che va oltre, secondo me, l’autonomia culturale dell’istituzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
