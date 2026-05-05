Biennale Arte 2026 apre il padiglione della Russia tra fiori e performance

La Biennale Arte di Venezia ha inaugurato il padiglione della Russia nel primo giorno di preview, dopo mesi di polemiche. La mostra si presenta tra installazioni di fiori e performance artistiche. La manifestazione è aperta alla stampa internazionale, offrendo una prima visione delle esposizioni in programma. La rassegna continuerà con altri padiglioni e eventi che arricchiranno il panorama artistico della manifestazione.

V enezia, 5 mag. (askanews) – Dopo mesi di polemiche la Biennale Arte di Venezia si svela alla stampa internazionale nel primo giorno di preview. Tra i padiglioni che aprono c’è anche quello della Russia, al centro di controversie globali. Nello spazio, solo per i giorni di pre-apertura, vanno in scena delle performance musicali e sonore. Leggi anche › Biennale Arte 2026: parola ai curatori e alle artiste Il padiglione è caratterizzato dalla presenza di piante e fiori e di opere video che saranno visibili dall’esterno una volta che la Biennale aprirà al pubblico e il padiglione, per via delle misure restrittive applicate alla Russia, non potrà rimanere fisicamente aperto.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Biennale Arte 2026, apre il padiglione della Russia, tra fiori e performance Notizie correlate Biennale di Venezia, il padiglione della Russia apre tra le polemicheUno dei padiglioni più affollati pochi minuti prima della pre-apertura dei cancelli della Biennale, riservata oggi alla stampa selezionata, è quello... La Biennale apre, il padiglione della Russia nìLe autorità di Mosca, ufficialmente mai invitata all’evento, stanno organizzando un party privato così da acuire le polemiche tra Giuli e Buttafuoco. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Istituiti due Leoni dei Visitatori per la Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026: la guida completa; Siete Venezia per la Biennale? Stampatevi l’Agendissima di Artribune!; Biennale Arte Venezia 2026: il programma e tutti gli eventi. Venezia, la Biennale d'Arte apre tra le polemiche. Ue invia seconda lettera: No vetrina per RussiaOggi pre-apertura speciale dei cancelli ai Giardini e all'Arsenale riservata esclusivamente agli addetti ai lavori. Presente Buttafuoco che non parla ai cronisti, Giuli assente ... rainews.it Biennale Arte, apre il padiglione della Russia: fiori e performanceVenezia, 5 mag. (askanews) - Dopo mesi di polemiche la Biennale Arte di Venezia si svela alla stampa internazionale nel primo giorno di ... stream24.ilsole24ore.com Biennale Arte, una parata silenziosa a sostegno della causa palestinese x.com Anastasia Karneeva ringrazia per la presenza della Russia alla Biennale Arte 2026: "L'arte deve rimanere indipendente" - facebook.com facebook