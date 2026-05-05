Biennale Arte 2026 apre il padiglione della Russia tra fiori e performance

Da iodonna.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biennale Arte di Venezia ha inaugurato il padiglione della Russia nel primo giorno di preview, dopo mesi di polemiche. La mostra si presenta tra installazioni di fiori e performance artistiche. La manifestazione è aperta alla stampa internazionale, offrendo una prima visione delle esposizioni in programma. La rassegna continuerà con altri padiglioni e eventi che arricchiranno il panorama artistico della manifestazione.

V enezia, 5 mag. (askanews) – Dopo mesi di polemiche la Biennale Arte di Venezia si svela alla stampa internazionale nel primo giorno di preview. Tra i padiglioni che aprono c’è anche quello della Russia, al centro di controversie globali. Nello spazio, solo per i giorni di pre-apertura, vanno in scena delle performance musicali e sonore. Leggi anche › Biennale Arte 2026: parola ai curatori e alle artiste Il padiglione è caratterizzato dalla presenza di piante e fiori e di opere video che saranno visibili dall’esterno una volta che la Biennale aprirà al pubblico e il padiglione, per via delle misure restrittive applicate alla Russia, non potrà rimanere fisicamente aperto.🔗 Leggi su Iodonna.it

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