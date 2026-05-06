Biennale fra giardini coloniali e fratture della storia

La Biennale sta attirando l’attenzione internazionale, con attenzione particolare sui giardini coloniali e le questioni storiche che emergono nelle esposizioni. Nel frattempo, l’Unione Europea ha richiesto chiarimenti riguardo alla presenza di un’eventuale partecipazione russa all’evento. L’inaugurazione si è svolta senza interventi ufficiali che facciano riferimento alle tensioni geopolitiche, mentre le esposizioni continuano a suscitare discussioni tra visitatori e critici.

Mentre l’Ue chiede ancora ragguagli alla Biennale sulla presenza russa, l’inaugurazione per la stampa ha avuto qualche sussulto: il collettivo artistico Fierce Pussy – composto da Nancy Brooks Brody, Joy Episalla, Zoe Leonard e Carrie Yamaoka – ha sostenuto di essere stato censurato dal Comune di Venezia: i loro manifesti sull’inclusione della comunità queer non sono stati affissi in città. Ma adesso si trovano all’Arsenale, una soluzione di compromesso: chi entra, magari aspettando in fila, potrà leggere i poster con il loro simbolico «Leone» sulle pareti. ALL’APERTURA DEI CANCELLI, c’è la corsa verso il padiglione russo: niente polizia, solo un addetto alla security.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Biennale, fra giardini coloniali e fratture della storia Notizie correlate Se l’opera incontra le grandi fratture della storiaA teatro In scena a Parigi "Nixon in China" di John Adams, incentrato sulla infruttuosa visita del 1972 del premier Usa nella Repubblica cinese, e... Biennale Arte, a Venezia presentato il Padiglione Centrale ai Giardini riqualificatoÈ stato presentato oggi il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale completamente riqualificato. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Biennale Arte, il 6 mattina azione aperta a tutti per dare visibilità ad artisti popoli indigeni colonizzati da Mosca; Barbados alla Biennale di Venezia 2026 tra ecologia e memoria. Biennale di Venezia 2026: le date e la mappa delle location in cui l’arte incanta la LagunaLa Biennale d’Arte di Venezia 2026 conquista gli appassionati di tutto il mondo: ecco la mappa dei luoghi in cui ammirare l’arte contemporanea in Laguna. siviaggia.it Biennale Arte, il 6 mattina azione aperta a tutti per dare visibilità ad artisti popoli indigeni colonizzati da MoscaSi svolgerà dalle 10 alle 13 del sei maggio, primo giorno della preview della 61. Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, l'azione Dai margini dell’Impero alla laguna aperta. Nom ... adnkronos.com La Russia torna alla Biennale di Venezia dopo il 2022 con un padiglione in cui è organizzato un festival aperto solo alla stampa. Musica folk e sessioni di techno nei giorni della preview, poi rimarrà sempre chiuso quando la Biennale aprirà al pubblico. Leggi l' - facebook.com facebook Biennale Arte 2026, apre il padiglione della Russia, tra fiori e performance x.com