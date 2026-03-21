Se l’opera incontra le grandi fratture della storia

Nel fine settimana di metà marzo, due sale parigine hanno ospitato rappresentazioni di teatro musicale contemporaneo. L’attenzione si è concentrata sulle performance in programma, senza particolare enfasi sulla ricezione del pubblico o su eventuali critiche. L’evento si è svolto in un contesto artistico legato alla scena culturale di Parigi, con il focus sulla proposta artistica in scena.

A teatro In scena a Parigi "Nixon in China" di John Adams, incentrato sulla infruttuosa visita del 1972 del premier Usa nella Repubblica cinese, e "Nuit sans aube" di Matthias Pintscher A teatro In scena a Parigi "Nixon in China" di John Adams, incentrato sulla infruttuosa visita del 1972 del premier Usa nella Repubblica cinese, e "Nuit sans aube" di Matthias Pintscher Nel fine settimana di metà marzo due sale parigine accendono i riflettori sul teatro musicale del nostro tempo: non per saggiarne la vitalità, magari a beneficio dello Chalamet di turno, ma per sorprendere con la varietà delle sue molte declinazioni. L’Opéra Bastille ha ripreso l’opera Nixon in China di John Adams, consacrata ovunque come un classico-contemporaneo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Se l’opera incontra le grandi fratture della storia Articoli correlati VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla... Buonfiglio: "Brignone tra le più grandi imprese della storia dello sport"“Oggi l’avete vista vincere, ma quando faceva fisioterapia a Torino era davvero dura, dolorosa. Iran, Persian Identity, and the Cultural Narratives Shaping the West Tutto quello che riguarda Se l'opera incontra le grandi fratture... Discussioni sull' argomento Rothko: spazio, silenzio, visione; Scatti di storia - Incontri sui grandi fotografi del '900; Paroli incontra il Rotary Genova Golfo Paradiso. Sistema portuale strategico, flessibile e pronto alle sfide globali; La lirica e la comicità. Al Valli c’è ’Opera locos’. Benvenuti a Dove il incontra creature fuori dal comune! Save The Date: 4 Aprile #BugsTown #newland #4aprile #movieland #savethedate facebook Figlio di 53 anni con la sindrome di Down incontra suo padre dopo aver trascorso una settimana lontani per la prima volta nella sua vita…. #21marzo #GiornataMondialedellaSindromediDown #SindromediDown x.com