Biennale di Venezia tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia | Stato terrorista

Domenica, in occasione dell’apertura ufficiale della Biennale di Venezia, si sono registrate tensioni davanti al padiglione dedicato alla Russia, che è stato sorvegliato da un consistente contingente di polizia. Alcuni manifestanti hanno espresso critiche e insulti rivolti all’installazione, mentre le forze dell’ordine hanno mantenuto il controllo dell’area. La presenza delle forze di sicurezza ha coinvolto anche i momenti di maggiore afflusso di visitatori e artisti.

Tensione davanti al padiglione della Russia alla Biennale di Venezia nel giorno dell’apertura ufficiale su invito. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine, che gridano “Russia Stato terrorista” e mostrano cartelli con scritte contro Mosca. Dentro il padiglione al piano superiore durante un’esibizione un giovane ha lanciato verso il pubblico il contenuto di una bottiglia di latte e ha scaraventato contro il muro una fetta di parmigiano, ma è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine. Una ventina di persone hanno avuto i vestiti macchiati dal latte. Né l’ ambasciatore russo né la commissaria del padiglione sono stati colpiti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia: “Stato terrorista” Notizie correlate Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaE oggi, 6 maggio, le Pussy Riot sono entrate in azione nel giorno della pre apertura. Sit in delle Pussy Riot e Femen con fumogeni davanti padiglione della Russia alla Biennale di VeneziaCome ampiamente annunciato le Pussy Riot sono arrivate questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro la presenza della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biennale, la giornata thriller a Venezia. Ore di tensione, poi Buttafuoco si sfoga: L'addio della giuria? Sì, forse è meglio che lascino...; La Biennale di Venezia non può escludere nessuno: lo dimostra la sua storia; Biennale di Venezia, secondo giorno di ispezioni; La dimissione della giuria internazionale ridefinisce gli equilibri della Biennale di Venezia. Tensione davanti al Padiglione di Mosca alla BiennaleTensione davanti al Padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Grande schieramento di polizia e manifestanti, alcuni con le bandiere ucraine, che gridano ... lanazione.it Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russ ... vanityfair.it BIENNALE DI VENEZIA: I SOLITI PROPAL OSSESSIONATI DA ISRAELE PROTESTANO DAVANTI AL PADIGLIONE DELLO STATO EBRAICO Anche oggi i propal hanno dato prova della loro intelligenza, manifestando davanti al padiglione di Israele a La Bie - facebook.com facebook Padiglione della Russia alla 61. Biennale di Arte Contemporanea di Venezia, in cui è presentato il progetto «L’albero è radicato nel cielo», realizzato da un collettivo di autori russi, ha cordialmente aperto le sue porte ed è molto apprezzato dai visitatori della B x.com