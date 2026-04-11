L'apertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia ha riacceso il dibattito pubblico e politico sulla presenza dell'ente russo all'evento. In risposta, l’Unione Europea ha deciso di avviare una procedura formale per ridurre i fondi destinati alla manifestazione. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali, mentre le autorità europee valutano le implicazioni di questa riapertura.

La riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico. Questa volta la scintilla arriva dalla Commissione europea, che ha deciso di dare seguito alle minacce di un mese fa. L’avvertimento dell’Ue, confermato all’ Ansa dalle istituzioni comunitarie, è arrivato con una lettera al presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco: l’esecutivo di Bruxelles ha deciso di avviare la procedura per tagliare i fondi all’istituto lagunare se non ci sarà una marcia indietro. Una mossa che ha fatto infuriare sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. Nella lettera, la Commissione U e ipotizza che la Biennale abbia violato le sanzioni europee contro la Russia autorizzando la partecipazione di artisti russi come “ delegazione governativa ” e chiede pertanto di interrompere il progetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, l’Ue avvia la procedura per tagliare i fondi dopo la riapertura del Padiglione russo

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