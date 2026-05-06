Oggi è stato inaugurato il padiglione del Kazakhstan alla 61ª edizione della Biennale di Venezia. La cerimonia ha segnato l'apertura ufficiale dello spazio dedicato all’arte del paese, all’interno del complesso espositivo. La manifestazione si svolge nella sede storica, attirando visitatori e artisti da tutto il mondo. Il padiglione ospiterà le opere e le installazioni create dai rappresentanti del Kazakhstan, che resteranno in mostra per tutta la durata dell’evento.

È stato inaugurato ufficialmente oggi il padiglione della Repubblica del Kazakhstan alla sessantunesima esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia. Il padiglione kazakho, situato all’interno del Museo storico navale di Venezia, per la Biennale 2026 ha presentato la mostra dal titolo “Qoñyr: the archive of silence”, curata da Syrlybek Bekbota, con opere di Ardak Mukanova,GulmaralTattibayeva e Natalya Ligay (Adyr?Aspan), Anar Aubakir, Assel Kadyrkhanova, Smail Bayaliyev, Nurbol Nurakhmet, Mansur Smagambetov e Oralbek Kaboke. Si tratta della terza partecipazione del Kazakhstan alla Biennale d’arte ed è la prima volta che un paese dell’Asia centrale seleziona curatore e artisti tramite una open call nazionale, aperta ai cittadini della Repubblica del Kazakhstan, con priorità a coloro che vivono e lavorano nel paese.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Biennale di Venezia: inaugurato il padiglione del Kazakhstan

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