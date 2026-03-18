Incendio alla Biennale di Venezia coinvolto il padiglione della Serbia Vigili del fuoco in azione

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul tetto del padiglione Serbia alla Biennale dei Giardini di Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio si è verificato nel centro storico della città, coinvolgendo direttamente l’edificio espositivo. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Un incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia. La sede dell’esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all’esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all’esposizione o alle altre strutture circostanti. Poco prima delle 10 è scattato l’allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco ed è stata visibile una grossa colonna di fumo scuro visibile sopra la città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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