Incendio alla Biennale di Venezia coinvolto il padiglione della Serbia Vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato sul tetto del padiglione Serbia alla Biennale dei Giardini di Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio si è verificato nel centro storico della città, coinvolgendo direttamente l’edificio espositivo. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Un incendio è divampato dal tetto del padiglione Serbia della Biennale dei Giardini, in centro storico a Venezia. La sede dell’esposizione artistica è stata messa sotto controllo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, ma le fiamme hanno continuato ad alimentarsi anche dopo i primi interventi di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando in laguna da martedì notte. Dai primi accertamenti dovrebbe aver preso fuoco la copertura all’esterno, senza coinvolgere nessuno e senza che i danni si siano estesi agli arredi, all’esposizione o alle altre strutture circostanti. Poco prima delle 10 è scattato l’allarme alla centrale lagunare dei vigili del fuoco ed è stata visibile una grossa colonna di fumo scuro visibile sopra la città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia. Vigili del fuoco in azione Articoli correlati Leggi anche: Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul posto Venezia, incendio alla Biennale: fiamme al padiglione SerbiaVenezia, 18 marzo 2026 - Grossa colonna di fumo scuro visibile sopra Venezia stamattina. Una raccolta di contenuti su Incendio alla Biennale di Venezia... Temi più discussi: Colonna di fumo sopra Venezia, incendio al padiglione Serbia della Biennale; Incendio in un capannone di trattamento rifiuti, bruciati tutti i contenitori; Incendio alla sede Inps nel centro storico di Venezia: secondo caso in meno di un anno. L'ipotesi del piromane, indagini in corso; Incendio nell'albergo Novotel in via Ceccherini a Mestre, il fumo ha invaso l’edificio: evacuati 434 ospiti, tra cui 160 minorenni VIDEO. Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia: il vento riaccende i focolai, pompieri sul postoIncendio alla Biennale di Venezia. Una grossa colonna di fumo scuro è visibile da stamattina. Poco prima delle 10 è scattato l'allarme alla centrale lagunare dei vigili ... ilmattino.it Venezia, principio di incendio alla Biennale. Ultima oraA Venezia principio di incendio in un padiglione della Biennale, nella zona dei Giardini, a Castello. Ultima ora ... lavocedivenezia.it Un incendio è divampato oggi nel padiglione Serbia ai Giardini della Biennale di Venezia, durante i lavori di ristrutturazione. Una densa nube di fumo è visibile a distanza, mentre le squadre di emergenza sono intervenute prontamente per domare le fiamme - facebook.com facebook Il ritorno annunciato della #Russia per la #Biennale di #Venezia del 2026 ha innescato un braccio di ferro tra il #MinisterodellaCultura e i vertici della Fondazione x.com