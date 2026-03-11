Ventidue paesi hanno firmato una lettera di protesta contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia. La Commissione europea ha risposto con una minaccia, senza specificare i dettagli delle conseguenze. La questione riguarda l’esposizione e le decisioni prese in merito alla partecipazione russa all’evento culturale. La disputa si concentra sulla riapertura del padiglione e sulle implicazioni di questa scelta.

La Russia non partecipa alla Biennale dal 2022, quando dopo l’invasione dell’Ucraina il curatore e gli artisti scelti per il padiglione russo annullarono la propria partecipazione. Quell’anno la fondazione Biennale aveva pubblicato un comunicato in cui diceva che avrebbe rifiutato «ogni forma di collaborazione con chi avesse attuato o sostenesse un atto di aggressione di inaudita gravità», e che non avrebbe accettato «la presenza alle proprie manifestazioni di delegazioni ufficiali, istituzioni e personalità a qualunque titolo legate al governo russo». Da allora il paese non aveva più preso parte alla mostra. La mobilitazione europea arriva dopo che la scorsa settimana la Russia aveva annunciato l’intenzione di riaprire il proprio padiglione alla prossima Biennale d’Arte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia

