Durante la Biennale di Venezia, viene inaugurata una nuova mostra intitolata «Waves», ideata e prodotta da Casa Sanlorenzo. Si tratta della prima esposizione di questo tipo, pensata come uno spazio in cui arte, scienza e lusso si incontrano. La presentazione si svolge nel contesto della manifestazione veneziana, offrendo un’occasione di confronto tra diversi ambiti creativi e tecnici. La mostra resterà aperta durante tutta la durata dell’evento.

A Venezia, tra Punta della Dogana e la Basilica Santa Maria della Salute, nel sestiere di Dorsoduro, al di là di un nuovo ponticello dove campeggia una delle inconfondibili scritte luminose di Marcello Maloberti, si aprono le porte di un nuovo indirizzo per la città, di quello che non vuole essere solo un bello spazio (una casa degli anni Quaranta del Novecento, tutta rimessa a nuovo dall'architetto Piero Lissoni), ma che si pone come un punto di incontro, per far incrociare progetti creativi, d'arte e di design. E la 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, nonostante tutti i traballìi geopolitici e le dimissioni improvvise della giuria che hanno creato non pochi ondeggiamenti, era la giusta occasione per presentare questa prima collettiva ideata e prodotta da Casa Sanlorenzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Biennale di Venezia: il nuovo indirizzo per chi cavalca le onde

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