biennale di venezia 2026 chi sono gli artisti emiliano romagnoli

La Biennale di Venezia 2026, intitolata In Minor Keys, si apre mercoledì con un’attenzione particolare agli artisti italiani. Tra i partecipanti, sono stati annunciati alcuni artisti originari dell’Emilia-Romagna, anche se l’elenco completo non è ancora stato reso pubblico. La manifestazione si svolgerà fino a fine novembre e coinvolgerà numerose installazioni e mostre provenienti da tutto il mondo. La partecipazione degli artisti locali rappresenta uno degli aspetti di interesse dell’evento.

Bologna, 4 maggio 2026 – In questa tanto dibattuta sessantunesima Biennale d’Arte veneziana al via mercoledì, intitolata In Minor Keys, la presenza degli artisti italiani sarà da cercare con la pila dello smartphone. In particolare nel padiglione di una nazione che fa il suo debutto, ovvero quella della Repubblica di Guinea, dove, tra l’altro, le presenze emiliano romagnole saranno rilevanti. Ma che roba bizzarra, diranno in molti. In effetti lo è. La Biennale d’Arte di Venezia, in dialogo tra l’Emilia-Romagna e l’Africa. E questo perché la curatela è stata affidata a un italiano, Carlo Stragapede, che nel progetto Le Son de l’Art: l’Écho de la Matière, ospitato sull’Isola di San Servolo, di fronte a San Marco, ha inserito anche nomi legati per nascita o formazione alla nostra regione, in dialogo con artisti africani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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