Durante la presentazione della Biennale di Venezia, uno degli artisti ha dichiarato che l’evento non avrà mai spazio per censura o esclusioni politiche. Successivamente, ha rivolto una critica al governo, senza specificare i dettagli. La manifestazione si conferma come un appuntamento aperto a diversi linguaggi artistici, senza restrizioni ufficiali di natura politica o ideologica.

La Biennale di Venezia non intende trasformarsi in un luogo di esclusioni politiche o di censura preventiva. È questo il messaggio lanciato dal presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, durante la presentazione della 61esima Esposizione internazionale d’Arte al Teatro Piccolo dell’Arsenale. Le sue parole arrivano dopo settimane di polemiche e pressioni legate alla presenza di alcuni Paesi, in particolare Russia e Israele, con richieste di esclusione avanzate da artisti, intellettuali e movimenti internazionali. Buttafuoco ha difeso con forza la natura storica e culturale della Biennale, sostenendo che Venezia non possa diventare un luogo dove si selezionano gli ingressi in base alla situazione geopolitica o ai conflitti in corso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Biennale di Venezia, Buttafuoco esplode: “Nessuna censura”. Poi la stoccata al governo

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