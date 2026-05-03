Biennale Venezia 2026 Giuli | Politica estera spetta al governo Buttafuoco si è auto commissariato

Il responsabile di un'importante istituzione culturale ha dichiarato che il capitolo relativo alla Biennale di Venezia del 2026 è concluso e che la gestione ora spetta al governo centrale. Ha inoltre commentato le recenti posizioni di un altro esponente, affermando che si è auto-commissariato, e ha specificato che le decisioni di politica estera sono di competenza esclusiva dell'esecutivo.

“ Per me il capitolo Biennale Venezia è chiuso, ora è tutto in mano a palazzo Chigi”. Lo dice il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che in un’intervista a La Repubblica fa il punto sulla Biennale Arte di Venezia dopo l’invio dei commissari del MiC la settimana scorsa a seguito della vicenda padiglione Russia. Sull’amicizia con il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, Giuli chiarisce: “È un fratello sbagliato, ma un fratello sbagliato rimane un fratello. È stato vittima di una fantasia pacificatoria, voleva l’Onu dell’arte, ha finito per illudersi di poter fare politica estera. Ma questa spetta al governo e al Parlamento”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, Giuli: “Politica estera spetta al governo, Buttafuoco si è auto commissariato” Notizie correlate Biennale Venezia 2026, Giuli contro Buttafuoco e il padiglione russoAncora polemica per la presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. Russia alla Biennale di Venezia. Tensione tra Giuli e ButtafuocoLa presentazione del Padiglione Italia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ecco perché il Ministro Giuli diserta l’inaugurazione della Biennale di Venezia 2026; Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Biennale Venezia, dimissioni shock della Giuria: è scontro con il Mic. Venezia, terremoto alla Biennale: si dimette la Giuria internazionaleColpo di scena alla Biennale di Venezia. Si è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvi ... rainews.it Biennale Venezia, dimissioni shock della Giuria: è scontro con il MicSi è dimessa in blocco la Giuria internazionale della Biennale Arte 2026. Lo ha comunicato la Fondazione La Biennale di Venezia con una nota laconica il 30 aprile 2026, all’indomani della visita degli ... msn.com Biennale Arte, arrivati gli artisti a Venezia: lavori in corso a padiglione Russia Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook Si è dimessa la giuria internazionale della Biennale di Venezia x.com