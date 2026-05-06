Un’inedita tensione si è aperta all’interno della Biennale, con accuse rivolte al Ministero riguardo a un tentativo di controllo sull’evento. Recentemente è stata condotta un’ispezione sul padiglione russo, suscitando dubbi sulla possibilità di interferenze esterne nell’autonomia della manifestazione. Alcuni critici hanno espresso posizioni contrarie alle decisioni del Ministero, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla libertà dell’esposizione.

? Cosa scoprirai Perché l'ispezione sul padiglione russo minaccia l'autonomia della Biennale?. Chi sono i critici che si schierano contro il Ministro Giuli?. Come può un dettaglio burocratico influenzare la gestione della cultura italiana?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla libertà decisionale di Buttafuoco?.? In Breve Sgarbi ha espresso vicinanza a Buttafuoco il 1 maggio 2026.. Di Ruvo ha ribadito le critiche su un social di Musk il 3 maggio.. La polemica riguarda il padiglione russo che non sarà aperto.. Il conflitto coinvolge il Ministro Giuli e la direzione di Buttafuoco.. Il critico Mauro Di Ruvo ha espresso il 3 maggio 2026 una ferma condanna verso le recenti iniziative del Ministero della Cultura, schierandosi apertamente con Vittorio Sgarbi in merito alla gestione della Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Di Ruvo attacca il Ministero: ‘Tentativo di controllo

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