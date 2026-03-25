Santanchè attesa al ministero per dimissioni dopo pressing di Meloni fallito tentativo di mediazione di La Russa ministra | Non mi dimetto

La ministra del Turismo è attesa al ministero per discutere le proprie dimissioni, dopo un pressing della presidente del Consiglio. Un tentativo di mediazione da parte del ministro della Difesa non ha portato a risultati e la ministra ha confermato di non voler lasciare l’incarico. La richiesta di passo indietro segue le indicazioni della leader di governo, mentre altri membri del governo hanno scelto di dimettersi.

Un passo indietro di Daniela Santanchè, esattamente come hanno scelto di fare Delmastro e Bartolozzi, è quanto chiede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro del Turismo. Secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, anche Nordio sarebbe in bilico La ministra del Turismo Danie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Santanchè attesa al ministero per dimissioni dopo pressing di Meloni, fallito tentativo di mediazione di La Russa, ministra: “Non mi dimetto” Articoli correlati Leggi anche: Meloni e le dimissioni di Santanchè: cosa succede dopo il no della ministra Meloni vuole le dimissioni di Santanché, la ministra si barrica e dice no. Caos al governoNel giro di poche ore il governo cambia passo, accelera e prova a chiudere una fase che rischiava di trasformarsi in una lunga crisi politica... Tutti gli aggiornamenti su Santanchè attesa Temi più discussi: 'Santanchè continua a lavorare, oggi attesa al ministero'; Giustizia, Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Governo, Meloni: Auspico che anche Santanchè lasci; Daniela Santanchè non si dimette e resiste, per ora: due possibili soluzioni alla crisi con Giorgia Meloni. Tensioni nel Governo, Giorgia Meloni e il futuro di Daniela Santanchè: ministra attesa oggi al ministeroTensioni nel Governo di Giorgia Meloni: il caso Santanchè scuote la maggioranza tra pressioni per un passo indietro e confronto decisivo alle porte. notizie.it 'Santanchè continua a lavorare, oggi attesa al ministero'Malgrado le voci di possibili dimissioni, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha continuato ieri a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non è stata presente fisicamente ... ansa.it Terremoto nel Governo di Giorgia Meloni, Santanchè attesa oggi al ministero >> https://buff.ly/vAw9eRI - facebook.com facebook 'Santanchè continua a lavorare, oggi attesa al ministero'. Confermata l'agenda della ministra di domani e dei prossimi giorni #ANSA x.com