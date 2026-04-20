Colpito nel tentativo di fare scudo a Gabriele Vaccaro il papà del giovane ferito | È in attesa di una Tac di controllo

Un giovane di Ribera rimane sotto stretta osservazione in ospedale dopo essere stato ferito al torace nel parcheggio dove, in precedenza, era stato ucciso Gabriele Vaccaro. Durante le fasi dell’intervento, il padre del ragazzo ha tentato di fare da scudo e si trova ora in attesa di una Tac di controllo. La vicenda si svolge in un contesto di violenza che ha coinvolto più persone.

Resta sotto stretta osservazione ospedaliera il giovane di Ribera ferito al torace nel parcheggio dove è stato colpito mortalmente anche Gabriele Vaccaro. L'omicidio di Gabriele Vaccaro, dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enneFavara piange Gabriele, il sindaco Palumbo: “Confidiamo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato... Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Va a prendere l'auto nel parcheggio e viene accoltellato: Gabriele muore dissanguato. Tre sospettati in Questura; Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata; Gabriele Vaccaro ucciso in un pacheggio a Pavia, accoltellato mentre stava recuperando l'auto; Accoltellato in un parcheggio a Pavia, Gabriele Vaccaro muore a 25 anni: colpito al collo con un cacciavite. Ferito un altro ragazzo. Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorioUn 16enne è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parch ... milano.repubblica.it Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Ca - facebook.com facebook Una preghiera per Gabriele #Vaccaro, il 25enne morto dopo essere stato aggredito e colpito con un cacciavite nella notte tra sabato e ieri, in un'area vicina al centro storico di #Pavia. Un pensiero alla sua famiglia in questo drammatico momento. Ora è import x.com