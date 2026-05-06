Biennale d'Arte 2026 | i 4 padiglioni da non mancare

Da amica.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia – In Minor Keys di Koyo Kouoh – si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026. Se avete poco tempo sono questi i quattro padiglioni da non mancare assolutamente. Belgio. Un padiglione tutto da ballare Energia, tensione ed emozioni condivise al Padiglione del Belgio, ai Giardini, dove l’artista Miet Warlop, nota per le sue performance dall’impatto straniante, con la curatrice Caroline Dumalin, presenta l’installazione IT NEVER SSST: un’esplorazione sull’urgenza di connessioni umane in tempi sempre più disorientanti. Alcuni performers animeranno l’installazione e inviteranno il pubblico a un ballo collettivo.🔗 Leggi su Amica.it

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