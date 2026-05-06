La 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia – In Minor Keys di Koyo Kouoh – si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026. Se avete poco tempo sono questi i quattro padiglioni da non mancare assolutamente. Belgio. Un padiglione tutto da ballare Energia, tensione ed emozioni condivise al Padiglione del Belgio, ai Giardini, dove l’artista Miet Warlop, nota per le sue performance dall’impatto straniante, con la curatrice Caroline Dumalin, presenta l’installazione IT NEVER SSST: un’esplorazione sull’urgenza di connessioni umane in tempi sempre più disorientanti. Alcuni performers animeranno l’installazione e inviteranno il pubblico a un ballo collettivo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Biennale d’Arte 2026: i 4 padiglioni da non mancare

Notizie correlate

Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e IsraelePer i premi della Biennale Arte 2026, che aprirà il prossimo 9 maggio, non saranno considerati i padiglioni nazionali di Russia e Israele.

Biennale Arte 2026 a Venezia: dove si trovano i padiglioni, sedi, orari e costiDal 9 maggio al 22 novembre 2026 Venezia ospita la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, con la mostra principale “In Minor Keys” e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Istituiti due Leoni dei Visitatori per la Biennale Arte 2026; Biennale Arte Venezia 2026: il programma e tutti gli eventi; Siete Venezia per la Biennale? Stampatevi l’Agendissima di Artribune!; Guida per andare preparati alla Biennale d'Arte di Venezia 2026.

Biennale Arte 2026: quello che c’è da sapere per arrivare preparatiIl nuovo padiglione centrale, l’Arsenale, i Giardini e gli eventi in città: una guida rapida per cosa succede durante la più influente manifestazione di arte contemporanea al mondo ... living.corriere.it

Biennale Arte Venezia 2026: il programma e gli eventiLa 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dal titolo In Minor Keys di Koyo Kouoh, sarà aperta al pubblico da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026 ai Giardini, all’ ... tg24.sky.it

Khaled Sabsabi's Biennale Arte 2026 Showcase Unveiled x.com

La Russia torna alla Biennale di Venezia dopo il 2022 con un padiglione in cui è organizzato un festival aperto solo alla stampa. Musica folk e sessioni di techno nei giorni della preview, poi rimarrà sempre chiuso quando la Biennale aprirà al pubblico. Leggi l' - facebook.com facebook