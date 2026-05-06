Durante la recente edizione della Biennale, si sono verificati episodi di disordine legati a fumogeni e assenze di alcuni partecipanti. Tra i nomi che non sono stati presenti agli incontri figurano registi e artisti di rilievo, mentre gruppi come le Pussy Riot hanno interrotto le discussioni sulla pace. Le assenze e le azioni di protesta hanno caratterizzato questa edizione, creando un clima di tensione tra i partecipanti.

? Cosa scoprirai Perché Sokurov e Amiry hanno deciso di boicottare gli incontri?. Come hanno interrotto le Pussy Riot il dibattito sulla pace?. Quali conseguenze avrà l'assenza dei grandi nomi sulla rilevanza della Biennale?. Chi gestirà il confronto tra il silenzio degli assenti e i fumogeni?.? In Breve Protesta Pussy Riot con fumogeni durante gli incontri organizzati da Buttafuoco.. Assenza della scrittrice palestinese Suad Amiry dalle tre sessioni sul dissenso.. Eventi sulla pace programmati per il 6 maggio 2026 alla Biennale.. Difficoltà di Buttafuoco nell'integrare voci che scelgono l'astensione o la protesta.. Il 6 maggio 2026, durante la Biennale, l’assenza del regista Sokurov agli incontri dedicati alla pace ha scatenato una protesta con fumogeni da parte delle Pussy Riot.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, caos tra fumogeni e assenze: Sokurov e Amiry non ci sono

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