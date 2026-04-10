Como Inter buone notizie per Fabregas | ci saranno al Sinigaglia! Ci sono assenze per lo spagnolo?

Per il match di domenica al Sinigaglia, il tecnico del Como ha confermato che Cesc Fabregas sarà disponibile e potrà partecipare alla partita. Non sono state segnalate assenze tra i giocatori della rosa, quindi l’intera squadra sarà a disposizione dell’allenatore. La notizia è arrivata in vista dell’incontro tra Como e Inter, che si preannuncia molto atteso.

di Stefano Cori Como Inter, ottime notizie per Cesc Fabregas, lo spagnolo nel big match di domenica avrà tutta la rosa a disposizione. Mancano poco più di 48 ore a Como-Inter, quello che sarà a tutti gli effetti il big match della 32esima giornata di Serie A, nella quale si sfidano la quarta e la prima di campionato. Se da una parte Cristian Chivu avrà praticamente tutti a disposizione, con la sola assenza di Yann Bisseck, dall’altra c’è chi potrebbe avere la rosa al 100% disponibile. Infatti Cesc Fabregas potrebbe avere a disposizione anche Jacobo Ramon e Jesus Rodriguez. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. “Dopo uno stop di due partite, Jacobo Ramon. 🔗 Leggi su Internews24.com

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