Alla Biennale, l’organizzazione ha confermato la presenza di rappresentanti di Russia, Ucraina, Iran e Israele, eliminando le tensioni precedenti. Il titolo ufficiale della mostra è “Si vis pacem, para pacem”. Nel frattempo, il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio agli artisti ai David di Donatello, invitandoli a continuare con coraggio e libertà.

“Andare avanti avere audacia, ha raccomandato Mattarella ai David di Donatello. Siate liberi e audaci, dice. Eccoci. Se le autorità politiche fossero fureria dove le ingerenze arrivano a piegare la solidità delle istituzioni, avremo altro esito“. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, è netto e allontana le polemiche nel suo discorso di introduzione per la stampa internazionale. Un intervento scandito dai molti ringraziamenti, primo fra tutti al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ma ringrazia ogni singolo veneziano. Un “grazie” anche ad Ottavia Piccolo che ha letto “Pound che in questi versi rappresenta soprattutto Venezia”, quindi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha detto che la Fondazione Biennale è autonoma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Buttafuoco azzera le polemiche: ‘Presenti Russia e Ucraina, Iran e Israele: si vis pacem, para pacem’

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