Biennale la giuria internazionale si dimette in blocco per le polemiche su Russia e Israele

La giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia 2026 si è dimessa collettivamente, a seguito delle polemiche riguardanti le decisioni su Russia e Israele. La mostra è prevista aprire al pubblico il 9 maggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda i membri che hanno deciso di lasciare l’incarico prima dell’apertura dell’esposizione. La questione è stata al centro di discussioni tra gli organizzatori e i partecipanti.

Si è dimessa in blocco la giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia 2026, che aprirà al pubblico il 9 maggio. Lo comunica in una nota la Biennale di Venezia, riferendo delle dimissioni pervenute oggi. Il comitato, che era composto dalla presidente Solange Farkas, da Zoe Butt, Elvira.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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