Da domani a Milano si apre la sesta edizione della Biennale Art Expo, una rassegna internazionale che si svolge dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino. La manifestazione ospita 287 artisti provenienti da oltre 60 paesi, che presentano un totale di 349 opere tra pittura, scultura, fotografia e videoarte, tutte dedicate a esplorare l’universo femminile.

Sesta edizione della rassegna internazionale dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino con 349 opere tra pittura, scultura, fotografia e videoarte.. Torna la Biennale Milano Art Expo, giunta alla sua sesta edizione, che dal 20 al 24 marzo trasformerà Palazzo Stampa di Soncino in un hub internazionale dell’arte contemporanea. Con 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi e 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia e videoarte, l’edizione 2026 celebra l’universo femminile, offrendo uno sguardo originale e multidisciplinare sulla creatività e la sensibilità della donna nella società contemporanea. Ideata e curata da Salvo Nugnes,... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Da domani a Milano, Biennale Art Expo: 287 artisti da oltre 60 paesi raccontano l’universo femminile

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