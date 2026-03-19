Biennale Art Expo | 287 artisti da 60 Paesi raccontano universo femminile

La Biennale Milano Art Expo torna per la sua sesta edizione e si terrà dal 20 al 24 marzo a Palazzo Stampa di Soncino. Quest’anno coinvolge 287 artisti provenienti da 60 Paesi, che presentano opere che esplorano l’universo femminile. L’evento rappresenta un appuntamento internazionale dedicato all’arte contemporanea, offrendo uno spazio di esposizione e dialogo tra artisti e pubblico.

Milano, 19 mar. (askanews) – Torna la Biennale Milano Art Expo, giunta alla sua sesta edizione, che dal 20 al 24 marzo trasformerà Palazzo Stampa di Soncino in un hub internazionale dell’arte contemporanea. Con 287 artisti provenienti da oltre 60 Paesi e 349 opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia e videoarte, l’edizione 2026 celebra l’universo femminile, offrendo uno sguardo originale e multidisciplinare sulla creatività e la sensibilità della donna nella società contemporanea. Ideata e curata da Salvo Nugnes, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti internazionali dedicati all’arte contemporanea, capace di riunire artisti provenienti da tutto il mondo in un dialogo creativo che attraversa linguaggi, culture e sensibilità diverse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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