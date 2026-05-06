Bicchiere di storia | la scoperta dei vini entra in Fraternita

Il 6 maggio 2026 si è tenuta ad Arezzo l’inaugurazione di Chianti Arezzo Art Experience, un evento dedicato alla combinazione tra arte e vino. L’evento si svolge nella sede della Fraternita dei Laici e prevede esposizioni e degustazioni di vini locali, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione vinicola della zona. La manifestazione coinvolge produttori, artisti e visitatori provenienti da diverse regioni.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Arriva Chianti Arezzo Art experience. Il gusto dell’arte, l’arte del vino fanno tappa ad Arezzo. Città d’arte, di storia e di grandi tradizioni culturali, ma anche di cantine, vigneti e produttori. È qui che nasce il Chianti Aretino, espressione identitaria di una terra che unisce bellezza, agricoltura e cultura del vino, raccontando una Toscana ancora da scoprire. Proprio da questa visione prende vita Chianti Arezzo Art Experience, tappa aretina della Chianti Lovers Week, l’iniziativa promossa dal Consorzio Vino Chianti per celebrare il valore del Chianti Docg attraverso un format diffuso, contemporaneo e fortemente esperienziale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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