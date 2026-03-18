Il tour della cultura regionale si è fermato a Fucecchio, nell’Empolese Valdelsa, portando in città un evento dedicato alla scoperta dei beni locali. Durante l’iniziativa sono stati presentati diversi aspetti della tradizione e del patrimonio del territorio, coinvolgendo pubblici di ogni età. Il tour, promosso dalla Regione Toscana, prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle realtà culturali toscane.

FUCECCHIO – Il viaggio itinerante della Regione Toscana alla scoperta dei tesori locali ha fatto tappa nell’Empolese Valdelsa. Nella giornata di oggi (18 marzo) l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha visitato la città di Fucecchio, aggiungendo un nuovo tassello a un lungo tour istituzionale che ha già toccato numerosi centri nevralgici della regione, da Pisa a Siena, passando per Prato, Sansepolcro, Pienza e la Valdera. Accompagnata dalla sindaca Emma Donnini e dai membri della giunta comunale, l’esponente regionale ha dedicato la mattinata all’esplorazione del patrimonio artistico, storico e sociale fucecchiese. Il vertice... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il tour della cultura regionale fa scalo a Fucecchio. Manetti: “Un modello vincente tra storia e innovazione”

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