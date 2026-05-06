Fabrizio Biasin, noto giornalista con passato interista, ha scritto di recente un editoriale in cui afferma che l’allenatore potrebbe portare la squadra alla qualificazione in Champions League. Successivamente, ha rivolto dure critiche alla gestione societaria del club rossonero, evidenziando alcune decisioni prese dalla proprietà che, a suo avviso, avrebbero ostacolato il percorso della squadra. La sua analisi ha attirato l’attenzione di diversi appassionati e addetti ai lavori.

Il Milan ha lottato a lungo con l'Inter per lo Scudetto in questa stagione, fino al successo (1-0) nel derby di Milano dello scorso 8 marzo. Da quel momento in poi, i nerazzurri hanno preso il volo e i rossoneri, al contrario, sono crollati. Quattro sconfitte in sette partite, una sola vittoria e un solo gol segnato nelle ultime sei. Tanto che è diventato difficile anche qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha parlato del momento di Milan di Allegri nell'editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. "Sul Milan il discorso è sempre lo stesso, anche se non tutti la pensano alla stessa maniera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Allegri raggiungerà la Champions”. Poi tira un siluro alla proprietà del Milan

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