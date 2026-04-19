Il giornalista Franco Ordine ha riportato le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, rilasciate ieri in conferenza stampa prima della partita tra Verona e Milan. Allegri ha detto che la priorità del club è la Champions League, e successivamente si concentrerà sulla gestione condivisa del mercato dei rossoneri. Le sue parole sono state riportate senza commenti aggiuntivi, trasmettendo il contenuto esatto del discorso dell’allenatore.

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa fanno parlare, specialmente riguardo al futuro dell'allenatore rossonero. L'ex Juventus non ha confermato direttamente che resterà al Milan, ma ha fatto capire tra le righe di volere restare. Delle parole di Allegri ha scritto anche il giornalista Franco Ordine. Ecco un estratto del suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. "E la sua strategia è rimasta quella degli italiani di un tempo: un passo alla volta. Tradotto: prima un posto in Champions da conquistare ancora e poi la regia condivisa del prossimo mercato che è la seconda conquista preparata in questi giorni complicati dalla sconfitta con l’Udinese grazie a una serie di incontri, colloqui e propositi con Tare il ds e poi Giorgio Furlani ad e capo azienda.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine su Allegri: “Prima la Champions, poi la regia condivisa del mercato del Milan”

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