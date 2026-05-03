Luciano Spalletti ha commentato il pareggio per 0-0 ottenuto la settimana scorsa a San Siro, criticando le scelte tattiche e le regole seguite dalla sua ex squadra. Alla vigilia della partita contro il Verona, che potrebbe assicurare la qualificazione in Champions League, l’allenatore ha anche rivolto alcune parole a Massimiliano Allegri, senza fare nomi, ma evidenziando divergenze nello stile e nelle decisioni adottate.

Una critica alla sua Juventus, ma anche un siluro su Massimiliano Allegri. Alla vigilia della partita con il Verona che potrebbe blindare la prossima Champions dei bianconeri, mister Luciano Spalletti t orna sul pareggio per 0-0 a San Siro della scorsa settimana. Uno spettacolo piuttosto deprimente dal punto di vista tecnico tra la terza e la quarta forza del campionato, soprattutto se paragonato alle spettacolari semifinali di Champions League. "La partita tra Psg-Bayern? La Champions in generale non premia la sicurezza. Premia chi crea lo scompiglio non chi lo evita. Noi si tende ad avere controllo nelle situazioni del nostro calcio. In Champions League hanno questa attenzione nelle giocate che spaccano gli equilibri, oltre i reparti, gli avversari".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Spalletti, siluro su Allegri: "Le regole del Milan. Non va bene"

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