Bianca Berlinguer ha commentato nuovamente la vicenda coinvolgente Sigfrido Ranucci e il ministro Carlo Nordio, senza chiedere scusa al ministro. La conduttrice ha inviato un nuovo messaggio riguardante il caso, specificando che Nordio ha risposto immediatamente alla sua precedente dichiarazione. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, mentre Berlinguer ha mantenuto un tono diretto e senza commenti aggiuntivi.

Bianca Berlinguer è tornata a parlare del caso che vede protagonisti Sigfrido Ranucci e Carlo Nordio in merito alla vicenda della grazia a Nicole Minetti. La conduttrice di È sempre Cartabianca non si è scusata col ministro, sottolineando che lo stesso ha potuto replicare subito, telefonando in trasmissione, a quanto affermato da Ranucci e, cioè, che “stava verificando un’ipotesi relativa alla presenza di Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay”. Il messaggio di Bianca Berlinguer sul caso Ranucci - Nordio Le scuse di Sigfrido Ranucci a Carlo Nordio Niente denuncia di Nordio contro Ranucci Il messaggio di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bianca Berlinguer torna sul caso Ranucci - Nordio, ma non chiede scusa al ministro: "Ha replicato subito"

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Temi più discussi: Bianca Berlinguer chiude il caso Nordio-Ranucci: il messaggio a E' sempre Cartabianca; Bianca Berlinguer sul caso Ranucci-Nordio: Ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay era solo un’ipotesi; Bianca Berlinguer: Nordio nel ranch in Uruguay? Ranucci ha parlato solo di ipotesi; Nordio perdona Ranucci: nessuna querela. Ma ora potrebbe agire contro Bianca Berlinguer.

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“Era solo un’ipotesi”: così Bianca Berlinguer torna sul caso Ranucci-Nordio. La conduttrice interviene su quanto detto a Cartabianca, chiarendo il riferimento al presunto soggiorno del ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay. - facebook.com facebook