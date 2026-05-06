Betoniera perde parte del ' carico' nel centro abitato | rintracciato il responsabile e multata la ditta

Qualche giorno fa, un residente ha segnalato che una betoniera in transito nel centro abitato di Marcianise aveva perso parte del suo carico, causando sporco su diverse strade. La stessa segnalazione è stata condivisa anche dal candidato sindaco, che ha evidenziato l’accaduto. Dopo le verifiche, è stato individuato il responsabile e la ditta proprietaria del mezzo è stata multata.