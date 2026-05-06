Betoniera perde parte del ' carico' nel centro abitato | rintracciato il responsabile e multata la ditta
Qualche giorno fa, un residente ha segnalato che una betoniera in transito nel centro abitato di Marcianise aveva perso parte del suo carico, causando sporco su diverse strade. La stessa segnalazione è stata condivisa anche dal candidato sindaco, che ha evidenziato l’accaduto. Dopo le verifiche, è stato individuato il responsabile e la ditta proprietaria del mezzo è stata multata.
La segnalazione di pochi giorni fa era arrivata anche dal candidato sindaco Antonello Velardi: una betoniera mentre transitava per le strade di Marcianise aveva perso resti del ‘carico’ che avevano finito per imbrattare diverse arterie. L'ex sindaco aveva invocato l'intervento della polizia.🔗 Leggi su Casertanews.it
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