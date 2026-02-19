Grosso albero cade nel centro abitato | strada bloccata intervengono i vigili del fuoco

Un grosso pino è caduto nel cuore di Brindisi, causando blocco totale della strada in via Giovanni Boldini. La causa è stata un temporale improvviso che ha indebolito il tronco dell’albero. Per ore, le auto sono rimaste ferme e sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa, creando disagi tra i residenti e i pendolari che devono trovare percorsi alternativi. La situazione resta sotto controllo delle autorità locali.

Un pino di grandi dimensioni è caduto nel pomeriggio nel quartiere Sant'Elia. La carreggiata è stata completamente ostruita dalla chioma. Non si registrano feriti BRINDISI - Un altro pomeriggio di disagi per la viabilità nel quartiere Sant'Elia di Brindisi, dove un grosso pino è caduto in via Giovanni Boldini bloccando completamente la carreggiata. L'episodio si è verificato oggi, 19 febbraio 2026, nel centro abitato della città. La grossa chioma del pino ha occupato interamente la sede stradale, rendendo impossibile il transito veicolare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per le operazioni di rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area.