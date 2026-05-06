In occasione dell'anniversario della scomparsa di Kentaro Miura, i fan di Guts hanno condiviso nuovamente un crossover degli anni '90 che li vede protagonisti. La campagna pubblicitaria, realizzata decenni fa, ha attirato l'attenzione sui social, dove gli appassionati hanno riproposto immagini e riferimenti legati al personaggio e alla serie. La riemersione di questo materiale ha suscitato discussioni tra gli utenti che seguono la saga dello spadaccino nero.

Un'improbabile campagna pubblicitaria degli anni '90 viene riportata in auge dai fan dello spadaccino nero, proprio durante l'anniversario dalla scomparsa di Kentaro Miura. Nonostante l'universo di Berserk sia noto per i suoi toni cupi e la sua oscurità narrativa, esiste un precedente storico che gli stessi fan più accaniti non sospettavano. Un vecchio annuncio pubblicitario ha riportato a galla un incontro tra Guts e Lara Croft, una collaborazione nata per scopi promozionali che oggi, nell'era dei social, ha scatenato l'incredulità dei lettori più giovani proprio oggi, in cui cade l'anniversario della scomparsa del Maestro Miura. Un crossover troppo grande, troppo pesante e grezzo Il mondo dei crossover è spesso bizzarro, ma quello che sta circolando nelle ultime ore tra i forum di appassionati .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Berserk: per l'anniversario di Kentaro Miura, fan riportano il crossover più assurdo di Guts

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Berserk: per l'anniversario di Kentaro Miura, fan riportano il crossover più assurdo di GutsUn'improbabile campagna pubblicitaria degli anni '90 viene riportata in auge dai fan dello spadaccino nero, proprio durante l'anniversario dalla scomparsa di Kentaro Miura. movieplayer.it

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