Berserk per espandere l' opera di Kentaro Miura l' editore promuove un whisky esclusivo | solo 160 bottiglie

L'editore di Berserk ha annunciato il lancio di un whisky esclusivo, deciso a celebrare l'universo di Kentaro Miura e a coinvolgere i fan più appassionati. La produzione si limita a sole 160 bottiglie, ognuna pensata come un pezzo da collezione. Questo Tullibardine 2013, scelto appositamente, richiama lo stile oscuro e intenso della serie, offrendo un’esperienza unica per chi desidera immergersi ancora di più nel mondo di Berserk.

L'universo di Berserk si espande oltre con un whisky ufficiale in edizione limitata. Selezionato per evocare l'estetica e il tono dell'opera di Kentaro Miura, il Tullibardine 2013 diventa un oggetto da collezione per fan e appassionati. Da sempre, Berserk non è solo un manga, ma un'esperienza sensoriale fatta di ombre, silenzi e cicatrici. Oggi quell'immaginario cupo trova una nuova forma: un whisky ufficiale che promette di tradurre in aromi e suggestioni l'anima più aspra dell'opera di Kentaro Miura. Un whisky pensato come un'estensione dell'universo di Berserk Secondo quanto riportato da PR Times, WHISKY MEW ha annunciato una nuova lotteria dedicata al Tullibardine 2013, quarto whisky ufficiale ispirato a Berserk.