Recentemente, sui social sono comparsi online alcuni disegni che riproducono lo stile dell’artista di un noto manga, accompagnati da un falso capitolo creato con l’intelligenza artificiale. Il manga, che vede protagonista Guts, non pubblica nuovi capitoli da diversi mesi. La diffusione di queste immagini ha scatenato reazioni negative tra i fan, che si sono infuriati per la presenza di contenuti non autentici.

Il manga di Guts è fermo da mesi, ma qualcuno ha pensato di pubblicare online tavole fake del capitolo 384 generate dall'intelligenza artificiale, spacciate per vere. La community è esplosa, riaprendo la ferita del furto digitale ai danni degli artisti. Il manga di Kentaro Miura è in pausa forzata da oltre sei mesi - l'ultimo segno di vita risale al capitolo 383 - e in questo vuoto qualcuno ha pensato di istigare il Berserk dormiente. Un account ha pubblicato quelle che sembravano le nuove tavole ufficiali, il fantomatico capitolo 384. Peccato che dietro quelle chine non ci fosse il sudore di un disegnatore, ma il calcolo freddo di un'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Berserk, viene pubblicata arte in stile Miura e un falso capitolo creato dall'IA: i fan si infuriano

L'ICEBERG di Berserk SPIEGATO

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