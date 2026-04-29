Il club bianconero sta ancora seguendo da vicino l’attaccante, dopo aver mostrato interesse durante la scorsa estate. La società ha mantenuto l’attenzione sull’atleta, senza annunciare ufficialmente un trasferimento o un’offerta concreta. La situazione rimane in sospeso, con i dirigenti che continuano a valutare le possibilità di un eventuale intervento futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle trattative.

di Angelo Ciarletta Jackson Juventus, il club bianconero continua a seguire il centravanti dopo il gradimento della scorsa estate. Ecco la situazione. La Juve guarda al futuro e accelera sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club bianconero continua a monitorare con grande attenzione Nicolas Jackson. MERCATO JUVE LIVE L’attaccante senegalese di 24 anni era già finito nel mirino della dirigenza lo scorso agosto. Attualmente, la situazione legata alla punta è in evoluzione: Jackson tornerà al Chelsea per fine prestito dopo il Bayern Monaco, ma la sua permanenza a Londra non è affatto scontata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jackson Juventus, il club bianconero continua a monitorare l’attaccante. Ecco qual è la situazione

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