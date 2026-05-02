Juventus non solo Bernardo Silva | Mendes propone Ugarte alla Juve

La Juventus è al centro di trattative di mercato, con Jorge Mendes coinvolto nella negoziazione per Bernardo Silva. Nel frattempo, il procuratore portoghese ha presentato anche il nome di Ugarte, giocatore del Manchester United, come possibile acquisto per la squadra torinese. La situazione riguarda quindi più di un giocatore e si sviluppa in un quadro di negoziati ancora in corso.

Mentre la Juventus sta trattando con Jorge Mendes per l’approdo di Bernardo Silva, il potente procuratore portoghese propone anche Ugarte dal Manchester United. Mendes propone Ugarte alla Juventus. Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United, è finito al centro di un fitto intreccio diplomatico che vede protagonista il potente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, non solo Bernardo Silva: Mendes propone Ugarte alla Juve Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Mendes a Torino: e sul piatto non c’è solo Bernardo Silva Leggi anche: Mendes rifà la Juve: non solo Bernardo Silva, ne porta un altro dalla Premier Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Pronto Bernardo, sono Luciano: la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagli; Bernardo Silva pezzo pregiato sul mercato. Ma lui prende tempo; Juve, Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo possibile in caso di Champions. Mendes rifà la Juve: non solo Bernardo Silva, ne porta un altro dalla PremierQuando si muove lui, difficilmente è per un solo nome. Le operazioni iniziano a intrecciarsi, le piste diventano doppie, a volte triple, e la sensazione è che ... calcionews24.com Chi potrebbe far spazio a Bernardo Silva nella rosa della Juventus 2026/27Il portoghese Bernardo Silva è il grande obiettivo di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo della Juventus per la stagione che verrà.. tuttomercatoweb.com #BernardoSilva al posto di chi Cambio modulo e sacrifici x.com “Bernardo Silva nella prossima squadra vuole essere protagonista” Le principali concorrenti della Juve nella corsa a Bernardo Silva sembrano essere Flamengo, Benfica e Galatasaray. Un quadro che apre a più interpretazioni: 1 Il giocatore no - facebook.com facebook