Juventus non solo Bernardo Silva | occhi su Kessié e Anguissa

La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Oltre a Bernardo Silva, il club ha puntato anche su Kessié e Anguissa, due giocatori al centro di discussioni di mercato. La società sta accelerando le trattative per definire gli acquisti e preparare una rivoluzione nel reparto mediano. Le operazioni sono in fase di sviluppo e potrebbero portare a novità nelle prossime settimane.

Kessié e Anguissa nel mirino della Juventus. La Juventus accelera sul mercato e prepara una vera e propria rivoluzione per il proprio reparto mediano in vista della prossima stagione. Se l’addio di Bernardo Silva al Manchester City ha già acceso i sogni dei tifosi, con il portoghese che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, non solo Bernardo Silva: occhi su Kessié e Anguissa Notizie correlate Leggi anche: Strategia parametri zero: la Juventus cala il poker per l’estate, da Bernardo Silva a Kessié Juventus: riflettori su Bernardo SilvaLa Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e punta forte su Bernardo Sil va, il regista portoghese del Manchester City in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Non solo Alisson e Bernardo Silva: da Lewandowski a Kim, chi sono gli altri big nel mirino della Juve; Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester City; Bernardo Silva lascia il Manchester City, è ufficiale: il messaggio di addio e cosa filtra sulla Juventus. Pagina 1 | Bernardo Silva, in Italia solo Juve: la chiacchierata con Guardiola e il piano che ha sorpreso MendesIl quarto posto essenziale per neutralizzare la grande insidia del Barcellona. Il portoghese attira il club bianconero, che vuole costruire una mentalità vincente ... tuttosport.com Juventus, Bernardo Silva e non solo: occhi su Kessié e AnguissaIn Italia c'è solo la Juventus per Bernardo Silva. Tuttosport scrive che il progetto dei bianconeri è l'unico che intriga il centrocampista portoghese in Serie A. I contatti col suo agente Jorge ... calciomercato.com La Juventus è molto attiva sul mercato dei centrocampisti. Dopo aver rinnovato il contratto a Locatelli, i dirigenti bianconeri danno fiducia a Thuram, aspettano una risposta da Bernardo Silva che si svincola a parametro zero dal Manchester City e cercan - facebook.com facebook #BernardoSilva, in Italia solo #Juve: la chiacchierata con #Guardiola e il piano che ha sorpreso Mendes x.com